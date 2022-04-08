İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.
BEYOĞLU'NDA OPERASYON
Ekiplerin belirlediği adreslerden biri de Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi Yeni Asır Sokak'ta bulunan 3 katlı bina oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede ekipler arama yaptı.
İstanbul genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla polis ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.