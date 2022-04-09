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    • Yaşam
    • 09.04.2022 06:59
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    • 09.04.2022 06:59
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    Şehitlikteki anma töreninde duygusal anlar: Tekerlekli sandalyesinde saygı duruşu için kalktı

    Adana Polis Şehitliği’nde kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende omurilik felçli gazi polis memuru Ahmet Doğan’ın saygı duruşu sırasında ayağa kalkması herkesi duygulandırdı.

    Tekerlekli sandalyesinde saygı duruşu için kalktı

    Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü nedeniyle Buruk Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde tören düzenlendi. Şehit aileleri ve polislerin katıldığı törende İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı.

    9 Ocak 2015'te Batman'da görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan polis memuru Ahmet Doğan da (37) törene katılarak şehit arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

    Gazi polis Ahmet Doğan'ın, şehadet şerbetini içen silah arkadaşları için saygı duruşu yapıldığı sırada tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkarak saygı duruşuna katılması herkesi duygulandırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gazi Doğan'ın omirilik felçlisi olduğu, yürüyemediği, gördüğü fizik tedavi ile zorlanarak ayakta durabildiği öğrenildi. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bıraktı.

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    Haberler Yaşam Şehitlikteki anma töreninde duygusal anlar: Tekerlekli sandalyesinde saygı duruşu için kalktı
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