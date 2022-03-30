Hayvanperestler bu haberi iyi okuyun! Minik Mahra son yolculuğuna uğurlandı, annesinin feryadı yürek dağladı

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da kesildi. Mahra Melin Pınar, dün tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Pınar'ın cenazesi, morgdan yakınları tarafından alınarak Belek'teki evinin önüne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Anne Derya ile baba Murat Pınar uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Kamyon sürücüsü İrfan Yayla, "Kendi evladımı kaybetmiş gibi üzüldüm. 23 gündür Mahra'nın uyanması için dua ettim" dedi.



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