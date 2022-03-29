Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında katliam yaptı evde eşini vurduktan sonra intihar etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta vurularak ağır yaralanan Ahmet Çakır'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Gülşen Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar eden Ramazan Onat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.