Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı.
29.03.2022 13:32 - Son Güncelleme: 29.03.2022 13:34
Antalya'da 5 Mart günü, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.
Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.
Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.