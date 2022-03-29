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Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı.

29.03.2022 13:32 - Son Güncelleme: 29.03.2022 13:34
Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Antalya'da 5 Mart günü, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

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Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Köpeklerden kaçan Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Sabah saatlerinde anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızının cenazesini almaya gelen anne gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

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