Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin'in sol beyninde ağır hasar tespit edildi

Nice insanların yıllarca uyuyup uyandığını biliyoruz. Kafamdaki tek soru işareti, kızım hastaneye geldiğinde burada tomografileri çekilirken bile uyanıktı. 'Baba' diye ağlıyordu. Göz göze geliyorduk. 'Ameliyattan sonra beyne pıhtı atabilir' diyen doktorların bunu önlemek için bir şey yapıp yapmadıklarından endişe duyuyorum" diye konuştu.