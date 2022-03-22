17 yaşındaki Nuray Demir'in katil zanlısından şok ifade: Zayıf olduğu için direnemedi





DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Taner Bektaş'ın polise verdiği detaylı ifadeye DHA ulaştı. Nuray Demir ile 25 Aralık 2021'de nişanlandıklarını aktaran Taner Bektaş, ifadesinde, şunları söyledi: "Otelde birlikte içki içtik. Telefonunun tuş kilidi kapalı olduğu için açmasını istedim. Bana 'Telefonda seni ilgilendiren bir şey yok' dedi. Sonra Yasin isimli tanımadığım birine yazarak mesaj ya da resim gönderiyordu. Mesajın içeriğini sorduğumda 'Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seninle sadece nişanlıyız, evlenene kadar karışmaya hakkın yok. İstediğimle konuşurum, istediğimle yatarım' dedi. Neden böyle davrandığını sorduğumda, beni kıskandırmak için yaptığını söylüyordu. Sonra bana 'En yakın zamanda göreceksin, konuştuğum kişiler var. Seni aldatacağım' dedi. Kendisine cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem benden ayrılacağını, evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince beni itekledi. Bana 'Kocam mısın lan sen, nişanlıyım diye seni aldatamayacak mıyım?Sen zaten burada yoksun, gidiyorsun. Benim ne yaptığımı, kiminle yattığımı ne bileceksin?' dedi ve elleriyle boğazıma sarılıp sıkmaya başladı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı. Nuray'ı öldürme niyetim yoktu. Beni aldattığını söyleyince daha önceki evliliğim aklıma geldi. Eski eşimden de beni aldattığı için ayrılmıştım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum. Nuray benim boğazıma sarılmasaydı ben de onun boynunu sıkmayacaktım."

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