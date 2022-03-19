Antalya'da otel odasında cansız bedeni çıplak şekilde bulundu! Nuray Demir 2 yıl önce polislere...

2 YIL ÖNCE TACİZ İDDİASIYLA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Antalya'da 18 Ocak 2020 tarihinde annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çocuk yaştaki Demir'in şikayeti üzerine, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.