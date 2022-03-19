Antalya'da otel odasında cansız bedeni çıplak şekilde bulundu! Nuray Demir 2 yıl önce polislere...

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Demir'in boğazında kızarıklıklar bulunmasının ardından cinayet masası ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
CANSIZ BEDENİNİ TEMİZLİKÇİLER BULDU
Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, dün akşam polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis genç kızı her yerde ararken Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını saat 16.20 sularında temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.