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    • Yaşam
    • 19.03.2022 23:24
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    • 19.03.2022 23:32
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    Antalya'da otel odasında cansız bedeni çıplak şekilde bulundu! Nuray Demir 2 yıl önce polislere...

    Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir'den bir süredir haber alınamaması üzerine emniyet güçlerine haber verildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucunda Demir'in cansız ve çıplak bedenini bir otelde bulundu. Demir'in 2 yıl önce annesinin kuzeni tarafından taciz edildiğini iddia etmesinin ardından araştırmalar derinleştirildi.

    AA
    Antalya’da otelde 17 yaşındaki kız ölü bulundu

    Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Demir'in boğazında kızarıklıklar bulunmasının ardından cinayet masası ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

    CANSIZ BEDENİNİ TEMİZLİKÇİLER BULDU
    Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, dün akşam polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis genç kızı her yerde ararken Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını saat 16.20 sularında temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

    Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇIPLAK OLMASI VE BOĞAZINDAKİ MORLUKLAR ŞÜPHE ÇEKTİ
        Olay yeri inceleme ekipleri Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirledi. Polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

        2 YIL ÖNCE TACİZ İDDİASIYLA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU
        Antalya'da 18 Ocak 2020 tarihinde annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çocuk yaştaki Demir'in şikayeti üzerine, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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        Haberler Yaşam Antalya'da otel odasında cansız bedeni çıplak şekilde bulundu! Nuray Demir 2 yıl önce polislere...
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