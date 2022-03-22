Babasının sigara içmesine kızdığı genç annesini öldürdü! Babası ve kız kardeşlerini yaraladı

"O KIZIN O ANKİ KORKUSUNU ANLATAMAM"

Ailenin komşusu Ali Osman Tüylü, "Küçük kız bize kaçtı aldık içeriye koruduk onu. O kızın o anki korkusunu anlatamam çıldırmış vaziyetteydi. Kapıyı açtık her taraf kan elinde bıçakla kaçan bir insan var. Onunla biz kapıda karşılaşıyorduk, ketum bir insandı. Sessiz konuşmasını bilmeyen merhabası olmayan biriydi" dedi.