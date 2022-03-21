Otel odasında yarı çıplak cesedi bulundu! Teyzesinin feryatları yürek dağladı! Akrabası da tecavüz etmiş...

Antalya'da 2 yıl önce 44 yaşındaki akrabası Birol K.'nin tecavüzüne uğrayan ve önceki gün otel odasında yarı çıplak cesedi bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in, ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Genç kızı zorla otele götürdüğü belirlenen eski nişanlısı Taner Bektaş ile kendisine yardım ettiği belirlenen bir kişi, saklandıkları evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bektaş, tutuklandı. Genç kızın cenazesi ise otopsinin ardından dün Adli Tıp Kurumu'nca yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen teyzesi Nur Çevik'in, "Alamadım seni onun elinden. Affet bizi, seni koruyamadık Nuray'ım. Bizi bırakıp gidiyorsun" feryatları yürekleri dağladı.
OTELE GÖTÜRDÜ...
Eşi Bayram Çevik'in teselli etmeye çalıştığı Nur Çevik, yeğeninin, geçen aralıkta Taner Bektaş ile nişanlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Taner aşırı kıskançtı. Yeğenim, bu tavırları nedeniyle bir süre sonra nişanı atıp ayrıldı. Olay günü Nuray, arkadaşıyla sinemaya gitmişti. Eski nişanlısı, Nuray'ı arayarak son kez konuşmak ve barışmak istediğini söylemiş. Nuray kabul etmemiş. Sinema salonunun önüne gelip, 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın. Ya da seni öldürürüm' diye tehdit etmiş. Sonra da kolundan tutup, konuşmak için zorla otele götürmüş. Arkadaşı da bu duruma şahit."