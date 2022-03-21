Otel odasında yarı çıplak cesedi bulundu! Teyzesinin feryatları yürek dağladı! Akrabası da tecavüz etmiş...





OTELE GÖTÜRDÜ...

Eşi Bayram Çevik'in teselli etmeye çalıştığı Nur Çevik, yeğeninin, geçen aralıkta Taner Bektaş ile nişanlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Taner aşırı kıskançtı. Yeğenim, bu tavırları nedeniyle bir süre sonra nişanı atıp ayrıldı. Olay günü Nuray, arkadaşıyla sinemaya gitmişti. Eski nişanlısı, Nuray'ı arayarak son kez konuşmak ve barışmak istediğini söylemiş. Nuray kabul etmemiş. Sinema salonunun önüne gelip, 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın. Ya da seni öldürürüm' diye tehdit etmiş. Sonra da kolundan tutup, konuşmak için zorla otele götürmüş. Arkadaşı da bu duruma şahit."