Son dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında tahliye

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.
Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.
Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.
Sanık Güzelyurt, uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.
Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.