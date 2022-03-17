Kadınlara dehşeti yaşatmıştı! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında flaş karar

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz getirildi. Duruşmada müştekiler Nilgün Nihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı. Olay günü sanık Emrah Yılmaz'ın maskesini takmadığı gerekçesiyle tartıştığı mağdur Azize Nur Kara'nın beyanı alındı. Mağdur Kara, olay günü metroda sanığın karşısında oturduğunu, yüzündeki rahatsızlık sebebiyle yüzünde kızarıklıklar olduğunu söyledi.
'AĞIZA ALINAMAYACAK SÖZLER..."
Mağdur Azize Nur Kara, yüzündeki rahatsızlık nedeniyle maskesinin burnun altında olduğunu, sanığın kendisine 'Maskeni tak' dediğini belirterek şöyle devam etti: "Ben de rahatsızlığım olduğunu söyledim. O da 'Benim astımım var ama ben maske takıyorum. Sen de takacaksın' dedi. Bana kaba bir şekilde konuşmaya devam edince ben kötü oldum. Bu sırada Senanur Hanım sanığa 'Hanımefendiye böyle bağıramazsınız' dedi. Sanık 'Sen karışma' diyerek küfür etmeye başladı. Ağıza alınamayacak sözler söyledi. Duruşmada şu an söyleyemiyorum"
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Mağdur Azize Nur Kara, sanığın ayağa kalkarak Senanur Damgacı'nın boğazını sıktığını, Damgacı'nın kendisini savunduğunu ve ortalığın birden karıştığını belirtti. Metrodaki yolculardan birisinin 'Bıçağı var' diye bağırdığını duyduğunu kaydeden Kara, "Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamede Senanur'un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Sanık elindeki bıçağı sağa sola savurarak keserim tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi" şeklinde konuştu.