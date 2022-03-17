Kadınlara dehşeti yaşatmıştı! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında flaş karar





Müştekilerin avukatı olay sırasında bir yolcunun telefonuyla çektiği kamera görüntülerinin izlenmesini talep etti. Mahkeme avukatın talebini kabul edince duruşmada söz konusu görüntüler izlendi. Hakim görüntülerin bilirkişi marifetiyle çözülmesinin daha sağlıklı olacağına kanaat getirdi.

MAHKEMEYİ SUÇLAYACAK SAVUNMASI

Müşteki avukatı "Görüntülerden de anlaşılacağı üzerine sanığın suç işleme kastı yoğun derecededir. Sanığın dosyaya sunduğu psikoloji rahatsızlığına dair belgeler 2017-18 yıllarına ait tek hekimli raporlardır. Sanık bu raporlara rağmen askerliğini yapmıştır. Cezai ehliyetini etkileyecek bir rapor dosyada bulunmamaktadır. Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse alınan savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkeme atacaktır" diyerek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

BANA YAPICI YAKLAŞMADI

Söz verilen sanık ise "Görüntülerde ettiğim küfürleri doğru bulmuyorum. Zaten bunun pişmanlığını yaşıyorum ancak salgının yoğun olduğu bir dönemde maske takmayan Azize'yi uyarmam üzerine müşteki Senanur araya girmiş ve beni sert bir dille eleştirmiştir. Bana yapıcı yaklaşmamıştır, bana tekme atmıştır. Bu hususların gözetilmesini istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini ve olay yerine ait tüm kamera kayıtlarının dosya içerisine girmemiş olmasını dikkate alarak sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme İBB Metro İletmeleri Şefliği'ne olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonunu gösteren kamera kayıtlarının CD'ye aktarılarak ivedi bir şekilde mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.



İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.