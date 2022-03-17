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    • Yaşam
    • 17.03.2022 14:01
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    • 17.03.2022 14:01
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    Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı! 34 işçi hastanelik oldu

    Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla rögara indiği, biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Fabrikada gaz sızıntısı! 34 işçi hastanelik oldu

    Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.

    İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 31'i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.

    İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla yağmur suyu rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.

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    Haberler Yaşam Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı! 34 işçi hastanelik oldu
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