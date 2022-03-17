Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.03.2022 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 13:20
    ABONE OL

    Bu da şalvar balığı! 1000 TL'lik balığı kaşla göz arası bakın nasıl çaldılar

    İstanbul Kadıköy'de bir kadın, tezgahta duran balıkları şalvarının içine atarak çaldı. Tezgahtan yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, işletme personeli "Toplamda bin liralık balık çaldılar." dedi.

    Bu da şalvar balığı! Kaşla göz arası bakın nasıl çaldılar

    Kadıköy'de bir balıkçı dükkânına gelen şüpheli şahıslar, tezgâhta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı.

    Çaldıkları bin liralık balıkla kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



    Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'de bulunan bir balıkçı dükkânında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkânı açan personelin tezgâh arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgâha yaklaştı. Şüphelilerin 2'si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgâhta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.



    "BALIKLARIN KILÇIĞI BOĞAZLARINA BATSIN"
    Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, "Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar.

        Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avrupa’da enflasyon 25 yılın en yüksek seviyesinde
        Haberler Yaşam Bu da şalvar balığı! 1000 TL'lik balığı kaşla göz arası bakın nasıl çaldılar
            SON DAKİKA