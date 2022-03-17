GÜNAHLAR AFFOLSUN! Tesbih namazı nasıl kılınır? Berat Kandili kılınışı! Berat Kandili'nde kılınan tesbih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Müslim'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: "Resûlullâh'a (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

Resulullah'a salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerîmede buyrulur: "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir. Salât-u selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-u selam getirilir.