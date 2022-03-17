78 yaşındaki kadına tecavüz etti! 23 yaşındaki genç için karar verildi





'BU CEZALAR UMARIZ KADINA ŞİDDETİ ENGELLER'

DHA'ya açıklama yapan avukat Furkan Soyupak, "Bu cezalar, umuyoruz ki kadına karşı her türlü renge bürünen şiddeti engelleyebilir. Sanık tüm bu süreç boyunca çelişkili beyanlarda bulundu. Tüm bu acıya ve öfkeye rağmen bizi sevindiren gelişme mahkeme heyetinin bizlerin de görüşü doğrultusunda sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın her iki suç bakımından da üst hadden cezalandırması oldu. Umuyoruz ki bundan sonra emsal davalarda da bu tutum devam eder" ifadelerini kullandı.