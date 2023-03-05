Berat Kandili'nde ne olmuştur? Diyanet'e göre Levh-i Mahfuz ve İNZAL ne demek, ne anlama gelir? Levhi mahfuz nerededir?

Bugün Berat Kandili. Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan geceye Berat Kandili denilmektedir. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği mübarek gecedir. Buna inzal denilmektedir. Bu noktada Müslümanlar Levh-i Mahfuz ve inzal kelimelerinin anlamlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki,Diyanet'e göre Levh-i Mahfuz ve İNZAL ne demek, ne anlama gelir? Levhi mahfuz nerededir? Berat Kandili'nde ne olmuştur? İşte merak edilenler!
BERAT KANDİLİ GECESİ NE OLDU?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği mübarek gecedir. Buna "inzal" denilmektedir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzil" denir.
Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' şeklinde buyurur.
LEVH-i MAHFÛZ NEDİR?
Bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitap.
Sözlükte "yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey" anlamındaki levh ile "korunmuş" mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz "üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh" demektir.
Levh-i mahfûz terkibi, Kur'an'ın çok şerefli ve değerli olduğu ve levh-i mahfûzda bulunduğu ifade edilen bir sûrede geçer (el-Burûc 85/21-22). Kur'ân-ı Kerîm'de levh-i mahfûz yerine "kitâb" (el-En'âm 6/38; Kāf 50/4), "kitâb mübîn" (Yûnus 10/61; Sebe' 34/3), "kitâb meknûn" (el-Vâkıa 56/78), "kitâb mestûr" (el-İsrâ 17/58; el-Ahzâb 33/6), "ümmü'l-kitâb" (er-Ra'd 13/39; ez-Zuhruf 43/4) terkipleri de kullanılır. Zira müfessirlere göre Kur'an'da bunlarla kastedilen şey levh-i mahfûzdur (İbnü'l-Cevzî, V, 450; VI, 189, 481; Fahreddin er-Râzî, XXIX, 237). Bu tür âyetlerin genel muhtevasından anlaşıldığı üzere kâinatta meydana gelecek bütün varlık ve olaylar bu kitapta yazılmıştır. Gökte ve yerde küçük büyük ne varsa, insanların ecelleri, fertlerin ve milletlerin başına gelecek musibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer almış ve levh-i mahfûz denilen bir kütüğe kaydedilmiştir.