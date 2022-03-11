Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayeti! IBAN detayı ikinci sanık yaptı

IBAN DETAYI 2. SANIK YAPTI

Ancak davanın tek sanığı Kemal Ayyıldız değildi. Aylin Sözer'i katleden Ayyıldız'ın kardeşinin de olay günü Sözer'in kullandığı telefon hattıyla irtibatlı olduğu belirlendi. Cinayetin ardından Murat Delbe'nin ağabeyi Kemal Ayyıldız'a IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle, 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

"IBAN İSTEDİ, BORCUMU GÖNDERECEK SANDIM"

Davanın ilk celsesinde Kemal Ayyıldız izahtan vareste bir savunma yaparak, suçsuz olduğunu öne sürdü. Cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine maskeli bir şahıs tarafından tuzak kurulduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Bu savunmanın ardından gözler diğer sanığın ifadesine çevrildi. Celse arası Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Murat Delbe, Aylin Sözer'i tanımadığını ve ağabeyinin kendisine 200 lira borcu olduğunu söyledi. Olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBAN'ını istediğini anlatan Delbe, "Bana neden IBAN'ı istediğini söylemedi. Ben de kendisine neden istediğini sormadım. Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBAN'ımı gönderdim" dedi.