Erkek hasta erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu

Erkekler bu konuda hiç üzerinde durmuyor. Bu durumdan dolayı gecikme yaşanınca biz son evreye yakın yakalayabiliyoruz. Ama bu hastamızın dayısı daha önce meme kanseri geçirdiği için o bilinçle bize zamanında başvurdu. 'Erkekler de meme kanseri olabilir' konusunda hastanın zaten bir farkındalığı vardı" dedi.