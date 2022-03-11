Erkek hasta erken teşhisle meme kanserinden kurtuldu

Evli ve 4 çocuk babası emekli İsmail Altın, 6 ay önce sağ göğsünün altında fındık tanesi büyüklüğünde kitle hissetti. Bunun yağ bezesi olduğunu düşünen Altın, bir süre sonra meme kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gören dayısını düşünerek, 28 Şubat'ta Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Buradan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkolojisi Hastanesi'ne sevk edilen Altın'a meme kanseri teşhisi koyuldu. Hastanenin Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aybala Yıldız ve ekibi tarafından ameliyat edilen Altın, kitlenin alınmasıyla sağlığına kavuştu.
"DAYISI NEDENİYLE FARKINDALIĞI VARDI"
Dr. Aybala Yıldız, her 8 kadından 1'inde meme kanseri riski bulunurken, erkeklerde 100 kişide 1'in altında olduğunu söyledi. Yıldız, erken teşhis ile hastaya müdahale ettiklerini belirterek, "Başarılı bir şekilde ameliyatını yaptık, bu önemli. Herhangi bir kadın, memesinde kitle hissettiği zaman doktora rahatlıkla gelip başvururken, erkeklerde böyle bir meme kanseri farkındalığı olmadığı için yağ bezesi olduğu düşünülüyor sıklıkla.