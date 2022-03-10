İstanbul'da yoğun kar! Meteoroloji saat verdi: Kar alarmı | Ali Yerlikaya duyurdu: Cumartesi akşamı etkisini artıracak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında kar yağışının cumartesi akşamından itibaren etkisini artıracağını duyurdu.
SON DAKİKA! CUMARTESİ AKŞAMINDAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK
Vali Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor."
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER YÜZDE 30 AZALTILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda uçak seferleri 12 Mart Cumartesi günü yüzde 30 oranında azaltıldı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
TİPİ İSTANBUL'U İKİNCİ KEZ ESİR ALDI
Meteorolojiden gelen "turuncu alarm" açıklamalarının ardından İstanbul Valiliği de peş peşe yeni önlemler aldığını duyurdu ve beklenen kar çarşamba günü kuzey bölgeden İstanbul'a giriş yaptı.
Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini artıran tipi perşembe sabahı itibarıyla da devam etti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul karla kaplandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ