İstanbul Bağcılar'da mahalleli tedirgin! Eski demir çelik fabrikasını sokak köpekleri mesken tuttu

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan eski demir çelik fabrikası 8 sene önce faaliyetini durdurdu. Fabrika yıkıldıktan sonra 50 bin metrekarenin üzerinde olduğu belirtilen alan köpeklere kaldı.
Çevredekiler, sayıları her geçen gün artan köpeklerin zarar verme ihtimalinden dolayı çocuklarını alandan uzak tutmaya çalışıyor. İçeride birbirleri ile dalaşan köpekler, çevredekilerin iddiasına göre birbirlerini de öldürüyor.
Vatandaşların aradığı Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de fabrika alanının özel mülk olmasından dolayı köpeklere müdahale edemediği öne sürülüyor.