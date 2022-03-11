Sivas'ta geçtiğimiz günlerde açığa çıkan cinayette yeni gelişme! Olayla ilişkili 5 kişiden 3’ü tutuklandı

2018 yılında Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer'in eniştesi ve eniştesinin kardeşi İsmet Ö. ve Oğuzhan Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ileri sürdü. A.Ö.'nün iddiası üzerine belirtilen adreste kadavra köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada Dinçer'e ait olduğu düşünülen insan iskeletine rastlanıldı.