Bursa'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da önceki gece, evinin bulunduğu sitenin yakınındaki Yargı Park'ta ölü bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in cenazesi, görev yaptığı adliyede düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Bayrakçeken için Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, çok sayıda hakim ve savcı katıldı.
Cenazede Bayrakçeken'ın ailesinin üzgün olduğu gözlendi. Bayrakçeken'in cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.