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    • Yaşam
    • 11.03.2022 16:28
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    • 11.03.2022 16:35
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    Bursa'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

    Bursa'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken (30), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Çiğdem Bayrakçeken'in ölümünden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.

    DHA
    Parkta ölü bulunan hakim son yolculuğuna uğurlandı

    Bursa'da önceki gece, evinin bulunduğu sitenin yakınındaki Yargı Park'ta ölü bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in cenazesi, görev yaptığı adliyede düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

    Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Bayrakçeken için Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

    Cenazede Bayrakçeken'ın ailesinin üzgün olduğu gözlendi. Bayrakçeken'in cenazesi, kılınan namazın ardından Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.

        BURSA'YA 4 YIL ÖNCE ATANDI
        Çiğdem Bayrakçeken'in, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi.

        Çiğdem Bayrakçeken'in ölümünden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.

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        Haberler Yaşam Bursa'da evinin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem Bayrakçeken memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı
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