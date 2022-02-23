Tarihi suikast! Halil Falyalı'ya kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül

Halil Falyalı, suikaste uğradı. Cinayetin detaylarına ise TAKVİM ulaştı. Mustafa Söylemez'e yardım eden Musa Çiçek ve Veysel Sare, saldırıyı tek tek anlattı:
İlk planı eylülde yaptık. Falyalı tutuklanınca erteledik. KKTC'ye tekneyle geldik. Araçları Ömer Tunç ayarladı.
ŞİFRE EYLÜL
Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat'ta suikaste uğradı. Cinayetle ilgili Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklandı.
Suikast sırasında gözcülük yapan Musa Çiçek, şunları anlattı: Mustafa Söylemez eylül ayında kafeme geldi. Bana 'Hazır ol. 1-2 güne Kıbrıs'a gideceğiz' dedi.
Mustafa Söylemez