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    Tarihi suikast! Halil Falyalı'ya kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül

    Suikast Eylül’de düzenlenecekti. Ancak Halil Falyalı hapse girince kanlı kumpas ertelendi. İddiaya göre Mustafa Söylemez, suikastın gözcüsü Musa Çiçek'e Eylül'de haber gönderdi. "Bir mevzu var. Kıbrıs'a gideceğiz" dedi. Ardından Çiçek'i alıp kiralık yatla adaya geçti. 25 gün sonra Falyalı tutuklanınca planı iptal etti. Mustafa Söylemez'in İstanbul'a geldikten sonra Sedat Peker'in adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

    Tarihi suikast

    Halil Falyalı, suikaste uğradı. Cinayetin detaylarına ise TAKVİM ulaştı. Mustafa Söylemez'e yardım eden Musa Çiçek ve Veysel Sare, saldırıyı tek tek anlattı:

    İlk planı eylülde yaptık. Falyalı tutuklanınca erteledik. KKTC'ye tekneyle geldik. Araçları Ömer Tunç ayarladı.

    ŞİFRE EYLÜL
    Kumarhane     işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat'ta suikaste uğradı. Cinayetle ilgili Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklandı.

    Suikast sırasında gözcülük yapan Musa Çiçek, şunları anlattı: Mustafa Söylemez eylül ayında kafeme geldi. Bana 'Hazır ol. 1-2 güne Kıbrıs'a gideceğiz' dedi.


    Mustafa Söylemez

        İki Türk'ün kullandığı beyaz bir yatla KKTC'ye gittik. 25 gün bir evde kaldık. Sonra 'Geri dönüyoruz, ekti beni şerefsizler' dedi. İstanbul'a geri döndüğümüzde, Falyalı için 'Kendini tutuklatmış' dedi.


        Veysel Sare - Musa Çiçek

        Suikatten önce Veysel Sare ile Alanya'ya gittik. Söylemez, Kıbrıs'a uçakla geldi. Ömer Tunç beni beyaz bir araca bindirdi. 'Falyalı'nın aracı geçince beni ara' dedi. Araç geçince onlara haber verdim.


        Mustafa Söylemez, suikast sonrası İstanbul Havalimanı'nda böyle görüntülendi.
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        Haberler Yaşam Tarihi suikast! Halil Falyalı'ya kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül
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