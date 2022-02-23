Tarihi suikast! Halil Falyalı'ya kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül

İki Türk'ün kullandığı beyaz bir yatla KKTC'ye gittik. 25 gün bir evde kaldık. Sonra 'Geri dönüyoruz, ekti beni şerefsizler' dedi. İstanbul'a geri döndüğümüzde, Falyalı için 'Kendini tutuklatmış' dedi.



Veysel Sare - Musa Çiçek