Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis işleriyle bilinen Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Ailesinin de bulunduğu araçta Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş ölmüştü. Suikaste ilişkin soruşturmanın İstanbul ayağında Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşlerin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.
SORGULARI TAMAMLANDI
SABAH'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüpheliler Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız'ı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Savcılık, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
SON KURŞUN İDDİASI
Mustafa Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu.