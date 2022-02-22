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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker'in akrabası Mustafa Süs'le görüştü

SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker'in akrabası Mustafa Süs'le görüştü

Son dakika haberleri... Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.

DHA
22.02.2022 14:13 - Son Güncelleme: 22.02.2022 14:13
SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi.

SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü

Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü
SON DAKİKA: Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker bağlantısı! Mustafa Söylemez Peker’in akrabası Mustafa Süs’le görüştü
SON DAKİKA