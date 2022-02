İntihar ettiği sanılan Beyhan Biçer'in ölümünde kan donduran gerçekler herkesi şoke etti

Korkunç olay, 2020'nin ağustos ayında Eskişehir'de yaşandı. 41 yaşındaki Beyhan Biçer'in, evinin bodrumunda asılı halde bulunması üzerine soruşturma açıldı. Önce Biçer'in bıraktığı 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not incelemeye alındı. Genç kadının pasta tarifi yazısı ile intihar notu karşılaştırıldı. İkisi de uyumlu çıktı. Ancak notun üzerinde, Biçer'in eşi Ercan ve oğlu Caner'in parmak izi çıktı. Genç kadının eşarbı ile elbisesinin üzerinde Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in DNA örneklerine rastlandı. Çelişkili ifadeler veren baba-oğulun telefonları dinlemeye alındı.



İTİRAF AVUKATTAN GELDİ...

Şüpheli Ercan Biçer, akrabalarıyla yaptığı görüşmede, "İnşallah açık verecek başka bir şey konuşmamışımdır. Kanıt bırakmadım" demesi üzerine tutuklandı. Eylül ayında ise tutuklu olduğu cezaevinde canına kıydı. Dün davanın duruşmasında şoke eden bir olay yaşandı. Ercan Biçer'in avukatı M.N.E, olayın cinayet olduğunu açıkladı. "Müvekkilim intihar etmeden önce cinayeti itiraf etti. Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Cinayeti, eşinin kendisini aldattığı için işlediğini söyledi. Ne kadar ceza alacağını sordu" açıklaması yaptı. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.



OĞLU CANER'İ KORUDU

Beyhan Biçer'in eşarbında, tutuksuz yargılanan oğlu Caner'in de DNA'sı tespit edildi. Ama baba Biçer, intihar etmeden önce, "Oğlumun suçu yok" dedi.

