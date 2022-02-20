Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

19 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

