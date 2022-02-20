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    • Yaşam
    • 20.02.2022 22:23
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    • 20.02.2022 22:39
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    Antalya'da gelin ve damadın etrafında drift yapan sürücüye şok ceza!

    Son dakika haberleri... Antalya’da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri, sürücüyü tespit ederek 9 bin 125 TL para cezası kesti, 2 ay ehliyetine el koydu.

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    Antalya'da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı.

    TRAFİĞİ DURDURDU GELİN VE DAMADIN ETRAFINDA DÖNDÜ
    Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5619 Sokak ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

    Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

    Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

        9 BİN 125 TL PARA CEZASI, 2 AY EHLİYETİNE EL KONULDU
        Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti.

        Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.
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