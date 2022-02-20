Antalya'da gelin ve damadın etrafında drift yapan sürücüye şok ceza!

Antalya'da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı.
TRAFİĞİ DURDURDU GELİN VE DAMADIN ETRAFINDA DÖNDÜ
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5619 Sokak ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.
Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.
Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.