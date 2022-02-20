Koronavirüs yeni mutasyonu omicron ne kadar sürede bulaşır, nasıl etkilerle kendini gösterir? Omicron belirtileri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı Omicron belirtileri nelerdir? Hızlı bulaştığı iddia edilen ve kişilerin de normal grip ile arasındaki farkları merak ettiği yeni varyantta nasıl etkiler görüldüğü, vücutta kendini nasıl farklarla gösterdiği araştırılıyor. Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili açıklamalar uzmanlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Peki Koronavirüs yeni mutasyonu omicron ne kadar sürede bulaşır, nasıl etkilerle kendini gösterir?
OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.
Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:
Öksürük
Yorgunluk veya yorgunluk
Tıkanıklık ve burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.