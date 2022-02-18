Halil Falyalı cinayetinde uzmanları bile şaşırtan delil! Mont ve ayakkabılar...

KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı, evinin yakınında suikasta kurban gitti. Olay sonrası parmak izi araştırması ve bölgede ele geçirilen deliller pes dedirtti. Büyük ses getiren cinayet sonrası hem Türkiye'de, hem de KKTC'de polis tetikçileri yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Ada'da tetikçi oldukları iddia edilen Veysel Sarı ve Musa Çiçek adliyeye sevk edildi. Araç sahibi Ömer Tunç ise saldırıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak verdikleri bilgiler, hedefi belli etti. İstanbul'da Falyalı'ya son kurşunu sıktığı iddia edilen ve olay sonrası KKTC'den Türkiye'ye kaçtığı belirlenen Mustafa Söylemez sorguya çekildi.
İNFAZDA DELİL KOMEDİSİ
Olayda kullanılan araçlardaki parmak izi araştırması için numuneler İstanbul'a gönderildi. Yapılan analizde araçlardan birinde Mustafa Söylemez'in parmak izinin eşleştiği kaydedildi. Bu tespitin suikastta dönüm noktası olduğu bildirildi! Ayrıca yine bölgede bulunan mont, ayakkabı ve eldivenlerin de kime ait olduğunun incelendiği belirtildi. Daha önce ele geçirilen 2 kaleşnikof ve bir tabanca ile ilgili incelemenin de sürdüğü kaydedildi. Tüm bu delillerin polisin gözüne sokarcasına bölgeye bırakılması, cinayet uzmanlarını düşünceye sevk etti. Yapılan yorumlarda, "Katillerin bir imzası eksik" denildi. Bu arada Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayeti soruşturması kapsamında polise yalan ifade verdikleri tespit edilerek ruhsatsız silahlarla havaya ateş açtıkları belirlenmesi üzerine yakalanan Falyalı'nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık, tutuklandı. Zanlıların 20 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu kalacakları öğrenildi.
SON KURŞUN
Mustafa Söylemez'in Falyalı yaralı olarak yerde iken son kurşunu kafasına sıktığı iddiası da ortaya atıldı.