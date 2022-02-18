Halil Falyalı cinayetinde uzmanları bile şaşırtan delil! Mont ve ayakkabılar...





İNFAZDA DELİL KOMEDİSİ

Olayda kullanılan araçlardaki parmak izi araştırması için numuneler İstanbul'a gönderildi. Yapılan analizde araçlardan birinde Mustafa Söylemez'in parmak izinin eşleştiği kaydedildi. Bu tespitin suikastta dönüm noktası olduğu bildirildi! Ayrıca yine bölgede bulunan mont, ayakkabı ve eldivenlerin de kime ait olduğunun incelendiği belirtildi. Daha önce ele geçirilen 2 kaleşnikof ve bir tabanca ile ilgili incelemenin de sürdüğü kaydedildi. Tüm bu delillerin polisin gözüne sokarcasına bölgeye bırakılması, cinayet uzmanlarını düşünceye sevk etti. Yapılan yorumlarda, "Katillerin bir imzası eksik" denildi. Bu arada Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayeti soruşturması kapsamında polise yalan ifade verdikleri tespit edilerek ruhsatsız silahlarla havaya ateş açtıkları belirlenmesi üzerine yakalanan Falyalı'nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık, tutuklandı. Zanlıların 20 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu kalacakları öğrenildi.