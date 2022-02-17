Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

Mont ve ayakkabılar, İstanbul'da gözaltında olan şüphelilerin DNA örnekleri ile karşılaştırılacak ve söz konusu kıyafetlerde barut izi olup olmadığı da swap incelemesi ile tespit edilecek. KKTC'de gözaltında bulunan şüpheliler için 8 gün ek gözaltı kararı alındı.