Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez'in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez'in ayakkabı ve montu çözecek
KKTC ve Türkiye Halil Falyalı cinayetini konuşurken her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Falyalı cinayetinin tetikçisi olarak yakalanan iki şahıs da saldırıya Mustafa Söylemez'in de katıldığını itiraf etti.
17.02.2022 08:49
- Son Güncelleme: 17.02.2022 08:49
KKTC'de şoförü Murat Demirtaş ile birlikte suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinde Lefkoşa'da bir kişi daha gözaltına alındı.
Mont ve ayakkabılar, İstanbul'da gözaltında olan şüphelilerin DNA örnekleri ile karşılaştırılacak ve söz konusu kıyafetlerde barut izi olup olmadığı da swap incelemesi ile tespit edilecek. KKTC'de gözaltında bulunan şüpheliler için 8 gün ek gözaltı kararı alındı.