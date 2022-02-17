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Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez'in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez'in ayakkabı ve montu çözecek

KKTC ve Türkiye Halil Falyalı cinayetini konuşurken her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Falyalı cinayetinin tetikçisi olarak yakalanan iki şahıs da saldırıya Mustafa Söylemez'in de katıldığını itiraf etti.

17.02.2022 08:49 - Son Güncelleme: 17.02.2022 08:49
Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

KKTC'de şoförü Murat Demirtaş ile birlikte suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinde Lefkoşa'da bir kişi daha gözaltına alındı.

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Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

6'sı İstanbul, 7'si KKTC olmak üzere toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Kıbrıs'ta operasyon düzenlenen bir adreste ve dere yatağında ele geçirilen 9 mm çapında iki silahtan birinin Türkiye'de bir başka suçta kullanıldığı saptandı.

Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

Söz konusu silahın Ankara'da Ali Maytalman'ın vurulması olayında kullanıldığı iddia edildi. Suikast ile ilgili 100'e yakın kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

Öte yandan KKTC'de dere yatağında bulunan mont ve ayakkabılar da Türkiye'ye gönderildi.

Halil Falyalı cinayetinde tetikçiler Mustafa Söylemez’in adını verdi! Falyalı cinayetini Söylemez’in ayakkabı ve montu çözecek

Mont ve ayakkabılar, İstanbul'da gözaltında olan şüphelilerin DNA örnekleri ile karşılaştırılacak ve söz konusu kıyafetlerde barut izi olup olmadığı da swap incelemesi ile tespit edilecek. KKTC'de gözaltında bulunan şüpheliler için 8 gün ek gözaltı kararı alındı.

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