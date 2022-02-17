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    • Yaşam
    • 18.02.2022 10:34
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    • 18.02.2022 10:34
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    Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet kaza namazı kaç rekattır? Kaza namazı nasıl kılınır?

    İslam dünyası Kaza namazı nasıl kılınır? Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet kaza namazı kaç rekattır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. İslamiyet'te Müslüman vatandaşlar için fark kılınan namaz ibadetinin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesi son derece önemlidir. Kaza namazı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar kaza namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. İslamiyet'te sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Herhangi bir nedenden dolayı zamanı kaçıranlar kazasını kılarak telafi etmek istiyor. Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet kaza namazı kaç rekattır? Namaza durmadan önce hata yapmamak ve doğru ibadet etmek adına nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm bilgiler…

    KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?

    Namazlar sünnet ve farz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Vakit namazlarında bu her iki bölümün de kılınması zorunludur. Ancak kaza namazlarında yalnızca farz rekatlarının kılınması zorunludur.

    Kaza namazı kılınırken eğer sabah namazı ise, yalnızca iki rekat farzı kılınır. Bu rekatlar öğlen ve ikindi namazları için dörttür. Akşam namazının kazasında 3 rekat farzın kılınması gerekmektedir. Yatsı namazında ise, dört rekat farz kılınır. Ancak yatsı namazıyla birlikte vitir namazının da kaza edilmesi gerekmektedir. Vitir namazı, 3 rekat olarak kılınır.

    Kaza namazı kılmak için belli bir zaman yoktur. Fakat genellikle vakit namazlarının sonrasında kılınması uygun bulunmaktadır. Buna göre öğlen namazını kılamayan bir kimse, ikindi namazı sonrasında öğlenin kazasını kılabilir.

    Kaza namazları hakkındaki hükümler, hadislerde ve bazı ayetlerde belirtilmektedir. Ayetler, namazı kaçıran bir kimsenin, sonrasında namazı kılabileceğini belirtmektedir. Bizzat Hazreti Muhammed tarafından söylenen hadisler de bu düşünceyi doğrulamıştır. Kaza namazları, vakit namazlarının farzı gibi kılınmaktadır. Kılınma usulünde hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.

        KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Örneğin öğlen namazı için "Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının kazasını kılmaya" denilebilir. Bu şekilde niyet edildikten sonra namaz kılınabilir.

        Kaza namazına bu şekilde niyet edildikten sonra, aynı niyetle çok sayıda kaza namazı kılınabilir. Örneğin birkaç öğlen vakti namazı kaçırılmışsa, tek sefer niyet edilerek art arda hepsi kılınabilmektedir.

        Kaza namazı kılınırken, kişi hangi namazı kaza edeceğini hatırlamıyor olabilir. Bu durumda yine kaza namazı kılmak mümkündür. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan son vakit namazı kılmaya" denilebilir. Veya daha önceki zamanlara ait kazalar kılınacak ise, "Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım namazların kazasını kılmaya" denilir.

        KAZA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Kaza namazı vakit namazının kaçırılması ile kılınır. Kaza namazını kılmak için belirli bir vakit yoktur. Geçmiş namazını kaza etmek isteyenler dilediği vakit namazlarını kılabilir.

        Kaza edilecek olan vakit namazının farzları ne şekilde kılınıyorsa yine aynı şekilde kaza namazında da kılınır.

        Sabah namazı kazasının 2 rekât farzı kılınır,
        Öğle namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
        İkindi namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
        Akşam namazı kazasının 3 rekât farzı kılınır,
        Yatsı namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,
        Vitir namazı kazasının 3 rekât aynen kılınır.
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        Haberler Yaşam Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet kaza namazı kaç rekattır? Kaza namazı nasıl kılınır?
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