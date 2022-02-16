Adım adım Halil Falyalı suikastı: Sahte ehliyetle araç kiralama, Girne'de ev, kalaşnikof silahlar...
Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, son dakika şok detaylar birbiri ardına ortaya çıkıyor. KKTC'deki zanlıların suikast için kullandıkları araçları Musa Ç.'nin temin ettiği sahte sürücü belgesiyle kiraladıkları düşünülüyor. Şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Veysel S., Girne'de kaldıkları evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi. Öte yandan dere yatağında bulunan Kalaşnikof silahların da suikastta kullanıldıkları tespit edildi. İşte Halil Falyalı cinayetinde ortaya çıkan flaş detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 6'sı İstanbul'da, 6'sı KKTC'de olmak üzere 12'ye yükseldi.
KKTC'de gözaltına alınanlardan aralarında Falyalı'nın iki korumasının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. İstanbul'da sorgusu süren şüphelilerden 3'ünün gözaltı süresi uzaltıldı.
İstanbul'daki şüpheliler arasında 'Söylemezler' suç örgütü üyeleri Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez isimleri dikkat çekiyor.
KKTC'deki zanlıların suikast için kullandıkları araçları Musa Ç.'nin temin ettiği sahte sürücü belgesiyle kiraladıkları düşünülüyor.
Sabah'ın haberine göre şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Veysel S., Girne'de kaldıkları evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi.