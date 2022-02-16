Adım adım Halil Falyalı suikastı: Sahte ehliyetle araç kiralama, Girne’de ev, kalaşnikof silahlar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 6'sı İstanbul'da, 6'sı KKTC'de olmak üzere 12'ye yükseldi.