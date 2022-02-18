16 yaşındaki Sıla'yı katleden cani tutuklandı





KATİLİNE KAPIYI AÇTI

Koruma altına alınan Sıla da Gökçek'in yanına, bu kez Ankara'ya kaçtı. Aile "Sizi evlendireceğiz" diyerek ikiliyi Giresun'a çağırdı. Nişan yapıldı. Ancak cinsel istismar davasının 11 Kasım'daki duruşmasında Sıla'nın ailesi Gökçek'ten tekrar şikâyetçi oldu ve nişan atıldı. Sıla ise şikayetçi olmayacağını açıkladı.