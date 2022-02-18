16 yaşındaki Sıla'yı katleden cani tutuklandı

Giresunlu Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek ile 2,5 yıl önce internette tanıştı. Cani, Ankara'da mekatronik uzmanıydı. Taciz, tehdit, darptan 10 sabıkası vardı. Gökçek, küçük kızla yakınlık kurmaya başladı. Ailesiyle tanıştı. Gökçek'in telefonunda uygunsuz resimlere rastlayan aile ise kızlarına bekaret testi yaptırmaya kalkıştı. İkili Trabzon'a kaçtı. Gökçek, 23 Mart'ta tutuklandı. Sıla'nın ailesi şikâyetinden vazgeçince ve zanlı yüzde 50 engelli raporunu ibraz edince 27 Nisan'da bırakıldı.
KATİLİNE KAPIYI AÇTI
Koruma altına alınan Sıla da Gökçek'in yanına, bu kez Ankara'ya kaçtı. Aile "Sizi evlendireceğiz" diyerek ikiliyi Giresun'a çağırdı. Nişan yapıldı. Ancak cinsel istismar davasının 11 Kasım'daki duruşmasında Sıla'nın ailesi Gökçek'ten tekrar şikâyetçi oldu ve nişan atıldı. Sıla ise şikayetçi olmayacağını açıkladı.
KINALI KUZUM
Sıla'nın minik bedeni helallik alınması için evinin önüne götürüldü. Tabuta sarılan anne Asiye Şentürk "Kınalı kuzum, yüreğimi yaktın" diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.