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Sıla Şentürk'ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

Son dakika haberi... Giresun'da kan donduran Sıla Şentürk cinayeti sonrası öldürülen genç kızın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Genç kızın tabuta sarılan annesi Asiye Şentürk sinir krizi geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Baba Bekir Şentürk ise taziyeleri kabul etti. Baba Şentürk'ün de oldukça bitkin olduğu gözlendi. İşte Sıla Şentürk'ün cenazesinden kareler...

17.02.2022 12:59 - Son Güncelleme: 17.02.2022 12:59
Sıla Şentürk’ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

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Sıla Şentürk’ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Sıla Şentürk’ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Sıla Şentürk’ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi.

Sıla Şentürk’ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor

MUHTAR: SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU
Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, "Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor.

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