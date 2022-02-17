Sıla Şentürk'ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Türkiye bu cinayeti konuşuyor
Son dakika haberi... Giresun'da kan donduran Sıla Şentürk cinayeti sonrası öldürülen genç kızın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Genç kızın tabuta sarılan annesi Asiye Şentürk sinir krizi geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Baba Bekir Şentürk ise taziyeleri kabul etti. Baba Şentürk'ün de oldukça bitkin olduğu gözlendi. İşte Sıla Şentürk'ün cenazesinden kareler...
17.02.2022 12:59
- Son Güncelleme: 17.02.2022 12:59
Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.