Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı artmaya devam ediyor! Yalan ifade veren 2 korumada tutuklandı

KKTC'de öldürülen kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı olayı ile ilgili gözaltı sayısı 10'a çıktı. İstanbul'da son olarak Faysal Söylemez ile birlikte gözaltına alınanların sayısı, 6'ya ulaştı. KKTC'de ise Falyalı'nın yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık çelişkili ifadeleri üzerine sorgulanmaya başlandı. Bu yakalama sonrası, Falyalı'nın otelden çıktıktan sonra zırhlı araca binmediğinin bilinmesi ve 14 gün boyunca adım adım takip edilmesindeki kuşkular, iyice arttı. Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın ilk ifadelerinde "Arkadaki koruma aracındaydık. Biz silah kullanmadık" dedikleri, ancak bu ifadelerinin yalan olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada iki şüphelinin olay sonrası ruhsatsız silahlarıyla havaya ateş açtıkları saptandı. Hakim, bu iki şüpheli için 3 gün tutuklama kararı aldı!