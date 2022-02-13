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    • Yaşam
    • 14.02.2022 10:25
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    • 14.02.2022 10:26
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    Recep ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihte? Recep ayının ortası ne zaman 2022? Recep ayı ibadetleri neler?

    Recep ayının ortası ne zaman 2022? Recep ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihte? Recep ayı ibadetleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Recep ayının ortası ne zaman 2022?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Recep ayının ortası ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Mübarek üç aylar geldi çattı ve Şubat ayında Recep ayı ile birlikte idrak edilmeye başlandı. Sonrasında sırasıyla Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan yaşanacak. Üç ayları bol bol ibadet ile geçirmek oldukça faziletlidir, peki Recep ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihte? Recep ayı ibadetleri neler? İşte tüm bilgiler…

    RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

    Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

    Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

    RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ NEDİR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

        RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

        Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

        Daha sonra 100 kez;

        Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

        TEVBELERİN KABUL EDİLDİĞİ GECE

        Cenâb-ı Hak, ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisânından, şu hadîs-i kudsî ile bizlere haber veriyor:

        "Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım." (Müslim, Zikir, 22)

        Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu, diğer vakitlere göre daha yüksektir.

        Hem mübarek üç ayların ilki, hem de dört haram aydan (Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) bir tanesi olan Receb-i Şerîf ise, tevbe ve istiğfar ayıdır. Çünkü bu aylarda dil ve gönüller temizlenerek Ramazan-ı Şerîf'in bereket ve feyizlerine hazırlanır.

        "Receb ayında istiğfarı çoğaltın!" buyuran Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz, Receb'in hilali gözüktüğünde ashâbına şöyle seslenirdi:

        "Tevbe ayının hilâli gözüktü; Allah Teâlâ'ya bu ayda ilticâ eden, bu ayda O'ndan af isteyenlere müjdeler olsun."

        Şöyle buyrulur: Receb ayının her saatinde Cehennem'den azatlılar vardır. Bu ayda çokça tevbe ve istiğfarla meşgul olunmak sûretiyle, kişinin o saatlerden birine denk gelmesi ve Cehennem'den âzad olunması umulur.
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        Haberler Yaşam Recep ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihte? Recep ayının ortası ne zaman 2022? Recep ayı ibadetleri neler?
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