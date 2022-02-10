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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isim yakalandı

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanında katledildi. Cinayetin kilit ismi ise Seccad Yeşil'di. Olaydan sonra firar eden şüpheli için 'şafak' operasyonu düzenlendi. Bursa'da saklandığı butik otelde ele geçirildi.

    Kilit isim yakalandı

    Türkiye, 27 Ocak gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşanan cinayetle sarsıldı! Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu mekanda saldırıya uğradı! Kurtarılamadı. Tetiği çeken, Drej Ali'nin yeğenleri Kadir ve Ali Yasak'tı. İki katilin de ifadesinde bahsettiği şüpheli Seccad Yeşil, olaydan sonra kaçtı. Kadir Yasak, mahkemede "Cinayetten 15 gün önce Yeşilköy'de bir restoranda Seccad Yeşil, Suphi Malgaz, Rober Güler ve Şafak'la buluştuk" açıklaması yaptı. Ağabeyi Ali Yasak da "Olay gecesi Seccad Balıkçılar Çarşısı'nın kapısındaydı. Bana 'Olay çıkabilir, git bak' dedi. Ben de mekana girdim" ifadesini kullandı. İşte o kilit isim için dün 'şafak' operasyonu yapıldı. 13 gündür firari olan Yeşil, Bursa'da bir butik otelde yakalandı. Emniyet'te sorguya alındı.

    8 KİŞİ TUTUKLANDI
    Cinayetle     ilgili 17 kişi gözaltına alındı. 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

    ECE'DEN İLK PAYLAŞIM
    Sunucu Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkıldı. Dün Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından şu paylaşımı yaptı: Şükürler olsun. Diğer katil de yakalandı. Allah müebbet yedikleri günü görmemi nasip etsin.

    ŞOFÖRÜN DE DURUMU AĞIR
    Mahmutyazıcıoğlu'nun     hayatını kaybettiği olayda, şoförü Murat Bilmez de ağır yaralandı. Annesi Fatma Bilmez, yaşananları anlattı: Murat onlar içeri girdikten sonra yan masaya geçmiş. İlk kurşunu masanın altından sıkmışlar. Murat'ta kalıcı hasar kalabilir. Ayakları tutmuyor...

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