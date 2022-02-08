Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Ali Yasak: Şafak sesini yükseltip küfür etmeye başlayınca...

"ŞAFAK SESİNİ YÜKSELTİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu.