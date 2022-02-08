Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Ali Yasak: Şafak sesini yükseltip küfür etmeye başlayınca...
Türkiye Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin detayları takip ederken katil zanlılarından Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Ali Yasak cinayet günü ile ilgili "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine Şafak sesini daha da yükselterek Kadir'e küfür etmeye başladı. Kadir'e parmak salladığını gördüm. Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm" dedi. İşte detaylar...
İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"PROBLEM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Olay anına ilişkin görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurulduktan sonra sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışan, tetiği çeken şüpheli Kadir Yasak'ın ağabeyi Ali Yasak olay anını ve sonrasını ifadesinde detaylı bir şekilde anlattı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Olay günü kardeşi Kadir Yasak'la görüşmek için Yeşilköy'e gittiğini söyleyen Ali Yasak, "Tekelin önünde buluşacaktık. Oraya gittiğimde kapıda Seccad'ı gördüm. Bana Cunda Balık isimli mekanı gösterdi. Kardeşimin içeride olduğunu ve problem olabileceğini söyledi" dedi.
"ŞAFAK SESİNİ YÜKSELTİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"
İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu.