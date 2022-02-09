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Haberler Güncel SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez'in annesi konuştu

SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez'in annesi konuştu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulan ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez'in annesi Fatma Bilmez, yaşananları tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

09.02.2022 12:31 - Son Güncelleme: 09.02.2022 12:46
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez’in annesi konuştu

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait balıkçıda uğradığı saldırıda öldürüldü. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Bilmez'in annesi Fatma Bilmez yaşananları tek tek anlattı! İşte detaylar... Korkunç olay geçtiğimiz ay Yeşilköy'de yaşandı.

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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez’in annesi konuştu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Türkiye'yi sarstı...

SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez’in annesi konuştu

Emninet güçleri, aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez’in annesi konuştu

Zanlılardan Seccad Yeşil ile Serkan Dakman hala bulunamadı! Arama çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez’in annesi konuştu

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYOR!
Ailesinin desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.

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