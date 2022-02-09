SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkıyor! Yaralı şoför Murat Bilmez'in annesi konuştu
Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulan ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez'in annesi Fatma Bilmez, yaşananları tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
09.02.2022 12:31
- Son Güncelleme: 09.02.2022 12:46
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait balıkçıda uğradığı saldırıda öldürüldü. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Bilmez'in annesi Fatma Bilmez yaşananları tek tek anlattı! İşte detaylar... Korkunç olay geçtiğimiz ay Yeşilköy'de yaşandı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Türkiye'yi sarstı...