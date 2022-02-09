Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Aşure Günü ne zaman 2022? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler?

Müslüman aleminin 2022 yılında en merak ettiği konular arasında Aşure Günü ne zaman 2022 sorusu yer alıyor ve yanıt aranıyor. Diyanet dini günler takvimine bakıldığında fazileti oldukça büyük olan ve ibadetlerin yapılması gereken Aşure Günü ile ilgili tarih bilgisine ulaşılıyor. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen ve en önemli günlerden biri olan Aşure Günü Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Peki Aşure Günü yapılması gereken ibadetler neler? İşte tüm bilgiler…
2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak. Aşure günü ise 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.
MUHARREM AYI (AŞURE) FAZİLETLERİ NELER?
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.