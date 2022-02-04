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    Yunan korktu ve kaçtı! Büyük kaptan

    Çanakkale açıklarında balıkçılık yapan İlker Özdemir, Yunan sahil güvenliğinin tacizine maruz kaldı. İlker kaptan, “Burası uluslararası kara suları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin ama siz ancak kaçarsınız” dedi. Kaçtılar.

    Büyük kaptan

    Yıllardır balıkçılık yapan İlker Özdemir, dün Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanıyordu. Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler, uluslararası kara sularında olmasına rağmen "Burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.

    Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası kara suları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" diyerek kahramanca kafa tuttu. Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan sahil güvenliği, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

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