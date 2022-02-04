Regaip Kandili dualarla idrak edildi: Vatandaşlar camilere akın etti
Vatandaşlar mübarek Regaip Kandili'ni camilerde dualarla idrak etti. Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde program düzenlendi. İstanbul'da vatandaşların ibadet etmek için tercih ettiği yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak'ta Regaip Kandili münasebetiyle Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı.
04.02.2022 00:37
- Son Güncelleme: 04.02.2022 00:42
Mübarek Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi. Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünce Eyüpsultan Camisi'nde program düzenlendi
İstanbul'da vatandaşların ibadet etmek için tercih ettiği yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu.
Müslüman alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar Çamlıca Camisi'ni de doldurdu. Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak'ta Regaip Kandili münasebetiyle Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı. İşte Erbaş'ın Kandil mesajı ve camilerden görüntüler...