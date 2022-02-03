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    • Yaşam
    • 04.02.2022 04:40
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    • 04.02.2022 04:40
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    Son dakika: İzmir'de sokak ortasında eşine bağıran adam bıçaklanarak öldürüldü

    Son dakika haberi... İzmir Buca'da gece yarısına doğru bir adam sokak ortasında evde bulunan karısına bağırmaya başladı. Olayın ardından sokakta bulunan gençler tarafından uyarılan adam kavga edince göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

    AA
    Eşine bağıran adam bıçaklanarak öldürüldü
    Son dakika haberi...İzmir'in Buca ilçesinde sokakta çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

    Hasan Erdoğan (25), Ufuk Mahallesi 913/1 sokaktaki evinin önüne gelerek yüksek sesle eşine seslenip, hakaret etti.

    Sokaktakilerin ikazlarına aldırış etmeyen Erdoğan ile 3 kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. (23) bıçakla Erdoğan'ı yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayın ardından aralarında A.D'nin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. A.D, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti

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    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de sokak ortasında eşine bağıran adam bıçaklanarak öldürüldü
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