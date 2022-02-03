Türk balıkçı İlker Özdemir Yunan'ı nasıl kovduğunu anlattı: Bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz

Biz ne yaptıklarını biliyoruz, insanlara da bunu anlatmak istedik. Ama bize fazla tepki gösterince buna kayıtsız kalamadık. Nitekim haksız oldukları için geri gitmek zorunda kaldılar. GPS'de bunların kayıtları da var.

"KAÇTIKLARINI GÖRÜNCE TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ ARAMADIK"

Biz sahil güvenliği arayabilirdik ama kaçtıklarını görünce buna gerek kalmadı. İcap etseydi arardık onlarda hemen gelirdi. Bu olay aslında bakıldığında Akdeniz'den beri geliyor. Bu tarz olaylar yaşanıyor ve biz bunları duyuyoruz.