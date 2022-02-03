Türk balıkçı İlker Özdemir Yunan'ı nasıl kovduğunu anlattı: Bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz

Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz ve tehdit edip korkutmaya çalışmıştı. Türk balıkçıdan çok sert karşılık alınca da arkasına bakmadan kaçmıştı.
Uluslararası sularda küstah Yunan'ın tacizine boyun eğmeyen Türk balıkçı İlker Özdemir A Haber'e konuştu.
Balıkçı Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"GÖRÜNTÜLERİ SEYREDİNCE ÇOK GURURLANIYORUM"
"Bende o görüntüleri seyrediyorum ve çok gururlanıyorum. Çünkü bu süreçte herkes yanımızda oldu. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Biz sabah 5'te her zaman olduğu bir denize çıktık.
BİZ TEPKİ GÖSTERİNCE DAHA DA İLERİ GİTMEYE BAŞLADILAR