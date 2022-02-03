Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2022 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 16:31
    ABONE OL

    Türk balıkçı İlker Özdemir Yunan'ı nasıl kovduğunu anlattı: Bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz

    Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları "Burası Yunan denizi" diyerek taciz etti. Saniye saniye kayda alınan o anları balıkçı İlker Özdemir, sosyal medyadan paylaştı. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunanistan'ın sahil güvenliğine haddini bildirdi. A Haber’de yaşadıklarını anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Burada bir takım çalışmalar yapmak için bulunuyorlar. Biz burada olduğumuz için adım atamıyorlar. Daha önceden silah da çektiler bana. O zaman sahil güvenliği aradık ve hemen yetiştiler. Bizimkileri görünce hemen kaçıyorlar." dedi.

    Türk balıkçı Yunan’ı nasıl kovduğunu anlattı

    Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz ve tehdit edip korkutmaya çalışmıştı. Türk balıkçıdan çok sert karşılık alınca da arkasına bakmadan kaçmıştı.

    Uluslararası sularda küstah Yunan'ın tacizine boyun eğmeyen Türk balıkçı İlker Özdemir A Haber'e konuştu.

    Balıkçı Özdemir'in açıklamaları şöyle:

    "GÖRÜNTÜLERİ SEYREDİNCE ÇOK GURURLANIYORUM"

    "Bende o görüntüleri seyrediyorum ve çok gururlanıyorum. Çünkü bu süreçte herkes yanımızda oldu. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Biz sabah 5'te her zaman olduğu bir denize çıktık.

    BİZ TEPKİ GÖSTERİNCE DAHA DA İLERİ GİTMEYE BAŞLADILAR

        O gün Zürafa Kayalığı'nda avlanıyorduk. Bu sırada Yunan botu geldi. İlk geldiklerinde bottan lastikleri indirdiler. Bize bir takım şeyler söylediler. Biz de onlara tepki gösterdik. Bundan sonra onlarda daha da ileri gitmeye başladılar.

        "O SÖZLERDEN SONRA BİZ KOPTUK"

        Burası 'Yunan suları' diye bağırınca orada zaten biz koptuk. Orası uluslararası sular. 6 milden sonra bizler ve onlar avcılık yapabiliyoruz. Fakat bu bölgeyi kendilerine dahil edip oradan da 6 mil kazanma mücadelesi var onlarda yıllardır.

        "HAKSIZ OLDUKLARI İÇİN GERİ GİTMEK ZORUNDA KALDILAR"

        Biz ne yaptıklarını biliyoruz, insanlara da bunu anlatmak istedik. Ama bize fazla tepki gösterince buna kayıtsız kalamadık. Nitekim haksız oldukları için geri gitmek zorunda kaldılar. GPS'de bunların kayıtları da var.

        "KAÇTIKLARINI GÖRÜNCE TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ ARAMADIK"

        Biz sahil güvenliği arayabilirdik ama kaçtıklarını görünce buna gerek kalmadı. İcap etseydi arardık onlarda hemen gelirdi. Bu olay aslında bakıldığında Akdeniz'den beri geliyor. Bu tarz olaylar yaşanıyor ve biz bunları duyuyoruz.

            Fakat bizim bulunduğumuz yerin stratejik bir durumu var. Oraya bir çakar koymuşlar ve o çakarı kendilerine dahil etmek için diplere beton bloklar atmışlar. Su altında dalgıçlık yaptığımız için bunları da biliyoruz. Bunlar yıkılmış.

            "DAHA ÖNCE SİLAH ÇEKTİLER BANA BİZİMKİLER HEMEN YETİŞTİ"

            Burada bir takım çalışmalar yapmak için bulunuyorlar. Biz burada olduğumuz için adım atamıyorlar. Daha önceden silah da çektiler bana. O zaman sahil güvenliği aradık ve hemen yetiştiler. Bizimkileri görünce hemen kaçıyorlar.

            Hiçbir zaman oldukları yerde kalamadılar hep kaçtılar çünkü hep haksızdılar. Amaçları bizi sindirmek. Amatör balıkçıları ürkütüp kaçırmak istiyorlar. Bu alanları kullanmak istiyorlar. Biz hep karşı geldik bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
            Haberler Güncel Türk balıkçı İlker Özdemir Yunan'ı nasıl kovduğunu anlattı: Bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz
                SON DAKİKA