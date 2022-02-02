Müge Anlı gündeme getirmişti! İstanbul Şişli'de eşini sokak ortasında taksiye bindirip kaçıran Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldı

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklara tahliye kararı verdi. Mahkemenin ara kararını duyan Şilan Topal, gözyaşlarını tutamadı.