Müge Anlı gündeme getirmişti! Mithat Topal'ın taksiyle kaçırdığı Şilan Topal'ın şoke eden hayatı

Şilan Narman İstanbul'da yaşıyordu. Henüz 13'ünde hemşehrisi Mithat Topal'la tanıştı, arkadaş oldu. Mithat Topal aralarında geçenleri bahane ederek Şilan'ı "5 ağabeyin var. Yaşadıklarımızı anlatırım" diyerek tehdit etti ve Bingöl'e götürdü. Şilan'ın ailesi şikâyetçi olunca, Mithat Topal Bingöl'de bir köye saklandı ve çobanlık yapmaya başladı. İki ailenin arası zamanla düzeldi, Mithat Topal ile Şilan evlendi. Ailelerin arası düzelse de Şilan ile Mithat Topal'ın arası hiç düzelmedi.
SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDI
Mithat Topal sudan bahanelerle defalarca Şilan'ı öldüresiye dövdü. Her seferinde başka bir bahanesi vardı. Kimi zaman 'Neden dışarı çıktın?', kimi zaman 'Sürünün yönünü çeviremedin' oldu.
Şiddetin dozu zaman zaman o kadar arttı ki, Şilan günlerce yürüyemedi ancak yine de ne bir hastane, ne bir doktor yüzü gördü. Çocuğu olursa değişeceğini düşündüğü Mithat Topal, hamileliği döneminde bile eziyetlerini sürdürdü.