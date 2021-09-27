Müge Anlı gündeme getirmişti! Mithat Topal'ın taksiyle kaçırdığı Şilan Topal'ın şoke eden hayatı

Şilan Narman İstanbul'da yaşıyordu. Henüz 13'ünde hemşehrisi Mithat Topal'la tanıştı, arkadaş oldu. Mithat Topal aralarında geçenleri bahane ederek Şilan'ı "5 ağabeyin var. Yaşadıklarımızı anlatırım" diyerek tehdit etti ve Bingöl'e götürdü. Şilan'ın ailesi şikâyetçi olunca, Mithat Topal Bingöl'de bir köye saklandı ve çobanlık yapmaya başladı. İki ailenin arası zamanla düzeldi, Mithat Topal ile Şilan evlendi. Ailelerin arası düzelse de Şilan ile Mithat Topal'ın arası hiç düzelmedi.