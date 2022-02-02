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    • Yaşam
    • 03.02.2022 07:35
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    • 03.02.2022 07:35
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    Kandil günlerinde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir? Bugün hangi kandil idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi…

    Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar bugün hangi kandil idrak edileceğini merak ederek araştırmaya başladı. Dün mübarek üç ayların ilk günü idrak edildi ve bol bol ibadetler yapılıyor. Müslüman alemi 2022 Diyanet takvimine göre kandillerin ne zaman, hangi tarihte idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Peki Kandil günlerinde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir? Nelere dikkat etmek gerekir?

    takvim.com.tr
    Kandil günlerinde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir?

    3 Şubat bugün kandil mi? Bugün ne kandili, oruç tutulur mu? Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan sorular arasında yerini aldı. Tüm illerden vatandaşlar gün mübarek üç aylara bu yıl da kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da gün içerisinde sıklıkla yarın kandil olup olmadığını merak eder oldu. Peki 2022 Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte yanıtı…

    3 ŞUBAT BUGÜN KANDİL Mİ?

    Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili yarın yani 3 Şubat 2022 tarihinde idrak edilecek.

    2022 KANDİL TARİHLERİ

    Miraç Kandili : 27 Şubat 2022
    Berat Kandili : 17 Mart 2022
    Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022
    Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022

    REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

    Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

    Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

        REGAİP KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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