Kandil günlerinde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir? Bugün hangi kandil idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi…

3 Şubat bugün kandil mi? Bugün ne kandili, oruç tutulur mu? Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan sorular arasında yerini aldı. Tüm illerden vatandaşlar gün mübarek üç aylara bu yıl da kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da gün içerisinde sıklıkla yarın kandil olup olmadığını merak eder oldu. Peki 2022 Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte yanıtı…
3 ŞUBAT BUGÜN KANDİL Mİ?
Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili yarın yani 3 Şubat 2022 tarihinde idrak edilecek.
2022 KANDİL TARİHLERİ
Miraç Kandili : 27 Şubat 2022
Berat Kandili : 17 Mart 2022
Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022
Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.
Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.