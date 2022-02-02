Güzel ve anlamlı, yeni ve unutulmaz, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları, sözleri! Yeni ve özel Regaip Kandili sözleri 2022!

İslam dünyası bu yıl da üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yeni ve özel Regaip Kandili sözleri 2022 araştırıyor. Üç aylar içerisinde ilk idrak edilen Regaip Kandili 2 Şubat Çarşamba günü yani yarın yaşanacak ve İslam dünyası bu özel günü sevdikleriyle paylaşmak, özellikle uzaktaki yakınlarına mesaj olarak göndermek istedikleri için güzel ve anlamlı, yeni ve unutulmaz, dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları, sözlerini öğrenmek istiyor. Göndereceğiniz kişileri mutlu edecek olan Regaip Kandili sözleri haberimizde yer alıyor, inceleyerek seçiminizi yapabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...
Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...